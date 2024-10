Via alla missione rinnovi: cinque casi da risolvere

[...] Uno dei pensieri di Florent Ghisolfi, rimasto unica figura dirigenziale di riferimento alla Roma, è sistemare una serie di contratti che, per un motivo o per un altro, possono diventare questioni delicate. [...] Il rinnovo di Nicola Zalewski, riabilitato a Monza dopo l'esclusione decisa dalla società, è certamente un argomento di stretta attualità. [...] Da Trigoria si torna a parlare di lui con un cauto ottimismo, anche se molti nell'ambiente del mercato sospettano che Zalewski abbia già una grande italiana dietro alle spalle, pronta ad arruolarlo a parametro zero dal prossimo primo luglio. [...] Il caso di Mile Svilar, il portiere titolare, è diverso perché non è legato alla durata del contratto ma allo stipendio. [...] La Roma sta trattando un nuovo accordo, che le permetta anche un'estensione del vincolo fino al 2028. La base economica della negoziazione si aggira sui 2 milioni netti. [...]

E' un caso ancora differente invece Niccolò Pisilli, esploso tra le mani di De Rossi dopo che la Roma aveva deciso di mandarlo a giocare in prestito in Austria per una stagione. Ora che è stato addirittura convocato in Nazionale, dovrà essere convocato in sede per discutere il contratto su cifre completamente diverse da quelle attuali: oggi Pisilli guadagna 90.000 euro. [...] La sua volontà di restare a Trigoria è acclarata. [...] Altrettanto importante è però la costruzione del futuro. Nella Roma che cresce ci sono due giocatori, due nazionali, che a giugno saranno libero di cambiare squadra. Uno è il portiere italo-brasiliano Renato Marin. [...] L'altro è l'esterno destro Mattia Mannini, pure molto promettente. [...]

