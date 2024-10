Una vittoria capitale: Lautaro è tornato, l'Inter fa sul serio

C'è una cosa che le grandi squadre sanno fare. Ed è vincere anche quando tutto sembra mettersi di traverso. C'è una cosa che i grandi campioni sanno fare: è essere determinanti anche quando non sembra proprio la loro serata. Anche se ha perso due giocatori in meno di mezz'ora per infortuni muscolari, all'Inter è bastato un pizzico di Lautaro, uno che fin qui aveva fatto gol solo all'Udinese. [...] Uno a zero. Dopo Milan, Juve e Napoli la legge delle grandi - vincere col minimo sforzo - ha premiato pure l'Inter, arrivata all'Olimpico sapendo di non poter sbagliare nulla in coda a un weekend che aveva regalato sorrisi a tutte le sue rivali. Ma ha dovuto aspettare l'ultimo istante, trattenere il fiato fino a quando la sirena non ha detto alla Roma che era finita davvero. [...]

Chissà se ora la campana suonerà anche per Ivan Juric: dopo averle provate tutte, mescolando tessere e uomini, la sua Roma ha finito per avvitarsi in una triste sequenza di tentativi frustrati. Sotto gli occhi di uomini del Qatar, allo stadio per assistere alla partita e non solo, è arrivata la terza sconfitta della stagione. Confermando la tragicomica attitudine romanista a non fare gol mai: 8 gol in 8 giornate, nonostante una ricchissima collezione di tiri in porta e 56 milioni spesi per rifarsi l'attacco. Juric ha provato a difendersi dicendo che «Era da tempo che contro l'Inter non giocavamo così» (ma si riferiva alla Roma o a se stesso?) e poi che quel gol è stato «un incidente, un peccato aver fatto un regalo così all'Inter».

Chissà se De Rossi ha visto la partita. A lui (e forse persino ad altri allenatori) ripensano i Friedkin, proprietari lontani e criticatissimi dall'Olimpico. Un mese fa avevano liquidato l'ex capitano annunciando di aver scelto Juric «per vincere trofei». Uno di quei messaggi che invecchiano malissimo.

