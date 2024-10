Una storia sbagliata: Juric al capolinea, Roma nel baratro

Una storia mai iniziata e già finita. Tra Juric e la Roma è evidente, siamo già nei minuti di recupero e i supplementari non sono previsti. I trofei evocati nell'annunciare il tecnico croato, per cercare di giustificare l'affrettato esonero di De Rossi sono inchiostro in un poco simpatico comunicato rimasto solo carta [...] Che sia il ritorno di DDR o il sogno Allegri, la suggestione Mancini o Ballardini, il momento per cambiare è ora. Ci sono state molte ombre come il licenziamento di De Rossi, l'addio di Lina Souloukou, la questione Dybala-Arabia e ora ci sono altre figuracce che non si possono allontanare [...] La Roma è una squadra svogliata, frastornata, senza idee e rassegnata alla mediocrità. Giallorossi distrutti da un avversaria che superiore non è ma che invece li ha umiliati [...] Il problema è l'incapacità a reagire e in questo momento la Roma non sa farlo [...] Saranno momenti di infelicità e giorni di cattivi pensieri ma con la certezza che la storia con Juric è già finita.

(La Repubblica)