Un gol da bomber: Dovbyk adesso c'è

Un gol da slalom gigante. Ha saltato due difensori del Monza per poi centrare la porta e battere Pizzignacco. Artem Dovbyk sta cercando di caricarsi la Roma sulle spalle a suon di gol. Sull'azione che porta al vantaggio giallorosso l'ucraino compie un vero e proprio capolavoro, sia a divincolarsi dalla marcatura di Izzo che dal momento in cui inizia la serpentina fino a quando non la conclude.

Pellegrini, che era accanto a lui, chiedeva a gran voce un passaggio ma Dovbyk aveva già deciso di andare da solo e cercare il gol [...] Pensare che poco prima l'ex Girona aveva sprecato un azione promettente ma è proprio questo l'incoraggiamento di Juric: sa che il bomber non è ancora letale come potrebbe ma ha dei margini di miglioramento che potrebbero portarlo a segnare valanghe di reti. A Roma il Pichichi della Liga, diventerà sempre più un beniamino dei tifosi, soprattutto quando mancherà Dybala. Ora l'attaccante partirà insieme agli altri nazionali per andarsi a giocare le sfide di Nations League contro Georgia e Repubblica Ceca. Ma dopo queste due settimane, subito a Roma perché arriva il big match con l'Inter.

(corsport)