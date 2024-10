Un consiglio a Juric: non giocare alla Juric

Ci si chiede, ormai da giorni: come potrà la Roma di Juric fermare l'Inter? Domanda semplice, risposta complicata. E allora, riassumendo il tutto con una sintesi estrema, la risposta più gettonata sembra fornire la seguente opzione: non giocando alla Juric. Cioè, evitando i duelli personalizzati a tutto campo [...] Simone Inzaghi propone lo stesso tipo di calcio da sempre: Ivan Juric ha alle spalle tre partite di campionato in giallorosso: inevitabile affermare che l'Inter oggi sappia giocare meglio della Roma. Ecco perché la Roma dovrà cercare di non far giocare l'Inter con la sua consueta serenità e fluidità. E un modo per la complicare la vita, potrebbe essere la difesa della zona (delle zone) anziché la ricerca costante dei duelli in ogni angolo del terreno [...] Cambiare atteggiamento tattico non sarebbe per la Roma (quindi per Juric) una dimostrazione di debolezza: sarebbe, se mai, una prova di rispetto, e perché no?, anche di personalità contro un avversario oggettivamente più avanti in tutto.

(M. Ferretti - Corriere della Sera)