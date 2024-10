Un altro ricorso contro il nuovo stadio al tribunale civile

[...] Nessuno - non la Roma e neppure il Campidoglio - si aspettava di dover passare così tanto tempo in tribunale. Pietralata e i suoi residenti resistono al progetto del nuovo stadio giallorosso e ora sono pronti a portare tutta la documentazione sui terreni alle spalle della stazione Tiburtina davanti ai giudici del tribunale civile. [...] L'obiettivo è ottenere la "reintegrazione nel possesso" delle aree sgomberate a inizio agosto per dare modo al club di Dan e Ryan Friedkin di iniziare gli scavi. [...]

Rilievi che, nei piani del club, serviranno poi per buttare giù il progetto definitivo della futura casa dei romanisti. Non più rendering, ma la guida alla realizzazione di un gigante da oltre 50mila posti. Sempre che il tribunale dia il via libera. Il ricorso alla giustizia ordinaria, dopo quelli presentati a quella amministrativa, rappresenta infatti l'ennesimo ostacolo verso la realizzazione dello stadio della Roma. [...]

(la Repubblica)