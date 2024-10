Trigoria si svuota: polpaccio ko per El Shaarawy

Con l'umore grigio da chi viene da due risultati non positivi, sconfitta contro l'Elfsborg e pareggio a Monza, la Roma arriva alla sosta. Due settimane senza partite, tempo che Juric può sfruttare per fare il punto su ciò che sta andando e ciò che non va. Di certo lavorare con il gruppo sarà difficile dal momento che ben tredici partiranno con le loro rispettive nazionali: Ryan, Marin, Ndicka, Celik, Saud, Paredes, Koné, Pisilli, Zalewski, Pellegrini, Baldanzi, Dovbyk e Shomurodov. Juric concederà qualche giorno di riposo ma per chi deve rientrare in forma, il centro sportivo non chiuderà. Sicuramente tra di loro c'è Le Fée che ieri per la prima volta è tornato tra i convocati. Da capire le condizioni di Paulo Dybala che per un fastidio al flessore ha saltato Monza e non ha risposto alla chiamata dell'Argentina [...] Nelle prossime ore, intanto, Stephan El Shaarawy si sottoporrà ad esami strumentali per capire l'entità del problema al polpaccio sinistro.

(Il Romanista)