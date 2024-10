Totti: "In questa Serie A posso tornare"

Lo hanno fatto smettere, lui non lo ha mai fatto realmente. E oggi non smette di provocare, di scherzare, di tenere alto il nome. La sua è un'idea pazza, una boutade: "Potrei tornare a giocare". [...] Parole e musica di Francesco Totti, anni 48, per sempre capitano della Roma, presente ieri con il suo sponsor, Betsson sport, a un evento milanese. [...] Ma mica dirà sul serio? La sua è solo una mezza verità, nascosta da una battuta. E' vero che qualche tempo fa qualche squadra lo ha cercato (si era parlato del Cagliari o della Sampdoria, ad esempio) proponendo un contratto a partita, e la risposta è stata "no, grazie". E attualmente, una squadra ben attenta a certi fenomeni mediatici è il Como: Totti in campo, 20', magari è un idea fighetta. [...]

Lui è il primo a sapere che quanto sostiene sia ormai irrealizzabile, non ha più l'età né la struttura per reggere un campionato di serie A, sì con poca qualità, ma con un agonismo che non può essere più il suo. [...] Il suo è un modo guascone per divertirsi e divertire, come quando ha detto che avrebbe sfidato Sinner a Padel, come quando per anni ci ha raccontato che avrebbe saltato il derby e poi lo ha puntualmente giocato. E' anche un modo - forse indiretto - per proteggere la Roma: si parla più di questo che dei problemi di Juric. [...]

(Il Messaggero)