Totti e quella pazza idea: "Mi hanno chiesto di tornare"

[...] Con il tono guascone di chi ci crede ma non troppo, in un evento organizzato dalla società di betting Betsson, di cui l'ex leggendario capitano della Roma è brand ambassador, Francesco Totti rompe l'inerzia della mattinata. [...] "Ci sono state squadre di serie A che mi hanno chiamato e mi hanno fatto venire idee strane. Sarebbe difficile ma nella vita mai dire mai, ci sono già stati calciatori che sono tornati a giocare anni dopo essersi ritirati". [...] Come lui stesso ha raccontato ieri al Sportitalia Village l'addio al calcio è stato traumatico: "Noi ex calciatori eravamo abituati a un tenore di vita unico. Quando volti pagina non sai mai ciò che ti aspetta". [...]

Fra sogni e progetti irrealizzabili, Francesco non nasconde il profondo desiderio di tornare a rendersi utile, in qualsiasi veste, per la società che lo ha reso un'icona: "Mi sembra strano che ex campioni di grande livello non possano far parte di società a cui hanno dato tutto. Vengono ritenuti ingombranti perché con la loro competenza offuscano le altre persone. Eppure accetteremmo di stare in secondo piano pur di renderci utili al club. Ma non ce lo fanno fare". Difficile non scorgere un riferimento nelle sue parole anche alla situazione di Paolo Maldini con il Milan o di Alex Del Piero con la Juventus. [...]

(corsera)