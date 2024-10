Totti: "A Roma fatica chi non ha carattere. Juric? È partito bene"

"Roma è una piazza esigente. Quando le cose non vanno, arrivano i fischi e, se non hai il carattere, fai fatica". Così Francesco Totti a Sky Sport parlando dei fischi a Cristante e Pellegrini. Su Juric, invece: "È partito con il piede giusto, speriamo possa fare un bel percorso sia in campionato che in Europa. De Rossi l'ho sentito come lo sentivo prima perché parliamo anche di vita privata e non solo di calcio. Poi hanno amplificato dei problemi tra di noi ma siamo due amici. Per me è la normalità sentirlo. Il resto sono tutte chiacchiere".

(Il Messaggero)