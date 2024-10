Torna De Rossi e Juric trema. Ma da Trigoria smentiscono

"I Friedkin pronti ad un cambio in panchina". Ineluttabile. Come spesso accade in quelle stagioni nate male e - spesso - finite peggio. [...] Esattamente come avvenuto dopo la sconfitta contro l'Elfsborg e il pareggio di Monza. La società continua a smentire qualsiasi tipo di ulteriore cambio in corsa: "Juric rimarrà l'allenatore della Roma fino a fine stagione". Niente ribaltone, almeno per adesso. [...] Giovedì arriva la Dinamo Kiev e poi domenica si va a Firenze. Ancora con l'allenatore croato in panchina. Che dovrà obbligatoriamente trovare delle soluzioni per sterzare una stagione, forse, già compromessa. [...]

Contro gli ucraini farà un altra rivoluzione. Dentro Hummels, Le Fée, Baldanzi e Soulé. Cercando affannosamente l'equilibrio giusto tra applicazione tattica e qualità. [...] Cercando di mettere nelle condizioni più giuste i giocatori migliori. A partire da Paulo Dybala, sacrificato in un ruolo difensivo che non è piaciuto a nessuno. [...] La speranza, per l'allenatore, è che il clima di aperta contestazione alla società, con i Friedkin additati dai tifosi della Roma come unici responsabili di questo momento, non porti all'ennesimo ribaltone. Che di tecnico avrebbe ben poco. [...]

(la Repubblica)