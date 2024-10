Tangenti per gli appalti, indagato l'uomo di Musk. Tra i nomi in codice anche "As Roma"

I documenti "riservati" della Farnesina, gli appalti del Ministero della Difesa, le gare bandite da quello dell'Interno e il denaro delle società partecipate al 100% dal dicastero dell'Economia. Viene definito "un articolato sistema corruttivo" con ramificazioni in diversi gangli della pubblica amministrazione, quello scoperto dalla guardia di finanza di Roma. [...]

Tra domanda e offerta, come si legge nell'articolo, ci sono di mezzo le tangenti, o meglio "i pacchi", "l'economia", per dirla con le parole degli indagati, che al telefono parlavano in codice chiamandosi con i nomi più disparati: "CR7", "As Roma", "Biondina", "Nerd" o "ragazzino".

(La Repubblica)