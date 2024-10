Talento nazionale

Per capire meglio chi è Niccolò Pisilli, c'è un aneddoto da raccontare. Uscito dallo stadio domenica, il papà, Francesco, gli va incontro. Lo abbraccia e gli dice: «Ma che gol hai fatto?». Niccolò sorride e replica: «Eh pà, potevo però segnare prima». In queste parole c'è tutto Niccolò. [...]

Ieri il ct Spalletti - presente all'Istituto Penale Minorile di Nisida per il Progetto Luce - ha annunciato come Niccolò farà parte dei pre-convocati per le gare della Nazionale contro Belgio e Israele: «I giovani possono avere un futuro importante, Pisilli e Maldini sono tra i pre-convocati e ci fa piacere che ci siano forze nuove che possano ambire a dare un contributo e una mano alle difficoltà che avremo per mettere a posto le cose dopo l'Europeo». [...]

Una scalata iniziata con Mourinho che prima se lo portò in ritiro in Algarve e poi venne ripagato da un gol in Europa allo Sheriff capace di far commuovere lo Special One: «Ho fatto esordire tanti giocatori anche in altre squadre, ma i ragazzi di qui sono cresciuti a Roma e venivano allo stadio con il papà e con il nonno. Vivono con grande emozione. Al gol del bambino sono scappato per non piangere. Lui non vuole fare soldi, vuole giocare nella Roma».

Niccolò è sempre uno che ha bruciato le tappe. Campione d'Europa con l'Under 19, nemmeno il tempo di approdare in Under 21 che ora è già pronto al salto nella Nazionale maggiore. La fortuna è che non è un ragazzo che si monta la testa. In campo e fuori.

[...] De Rossi ha deciso di farlo debuttare a Torino, contro la Juventus. Un attestato di stima che seguiva il no in estate a Monza, Venezia e Lecce più quello, a mercato chiuso, al Lask Linz. [...] Niccolò sa di avere delle caratteristiche che in questa squadra mancano. Anche con Juric, alla Roma servono incursori, giocatori che attacchino lo spazio dietro la linea avversaria. E lui sembra l'uomo giusto al posto giusto. Sì, perché il bambino s'è fatto ormai grande.

