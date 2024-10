Stop Dybala: la Roma è nei guai

Una doccia gelata, ma anche una beffa. Sia per la Roma, sia per Paulo Dybala. Perché l’attaccante era stato risparmiato per tutti e novanta i minuti contro il Venezia e per buona parte della sfida contro l’Elfsborg proprio per evitargli problemi muscolari, e invece cosa succede? Dybala si fa male nei minuti finali dell’allenamento di rifinitura della sfida contro il Monza, l’ultima prima della sosta. Si può parlare della fragilità dell’argentino, per chi ci crede si parla anche di sfortuna. [...] Inutile parlare dell’umore di Paulo. È troppo facile da immaginare, scontato. Tristezza ma anche rabbia, in primis per non poter aiutare la Roma in una gara tanto delicata quanto importante per dare una scossa e una sterzata al campionato della Roma. E invece niente: problema muscolare, da oggi sarà a Trigoria a svolgere le terapie e vedrà la partita delle 18 da casa. [...] Via alle terapie, per poi passare agli allenamenti individuali e infine riprendersi ad allenarsi gradualmente con la squadra nel corso della sosta. L’obiettivo della Roma, se sarà confermata l’esclusione di lesioni nei prossimi giorni, sarà quello di riaverlo a disposizione per la prima sfida di campionato dopo gli impegni delle nazionali. [...]

(Corsport)