Stop Dovbyk in nazionale, ma il ct spera: "Può giocare"

Stop in nazionale per Dovbyk. Ieri non ha preso parte alla rifinitura insieme al gruppo in vista della sfida di Nations League contro la Repubblica Ceca in programma questa sera alle 20.45. L'allenatore, Rebrov, non ha però suonato campanelli d'allarme in conferenza stampa: "Ha avuto un piccolo infortunio, ma spero possa essere a disposizione". [...]

Juric resta in attesa ma da Trigoria non trapela nessun allarme. Domenica c'è l'Inter e i problemi davanti sono già tanti. Oltre a Saelemaekers - che resterà ai box almeno fino agli ultimi giorni di novembre - non sono al meglio Dybala ed El Shaarawy. Entrambi puntano ad esserci.

(Il Messaggero)