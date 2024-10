Stato dell'Artem. Dovbyk, fastidio al ginocchio ma la Roma si aggrappa a lui

LEGGO (F. BALZANI) - Acciaccato e con un’infiammazione al ginocchio, ma Artem Dovbyk contro l’Inter risponderà presente. L’attaccante è rientrato dagli impegni con la nazionale ucraina con un fastidio al ginocchio destro che non gli ha comunque impedito di giocare 80’ contro la Repubblica Ceca con tanto di gol su rigore prima della sostituzione. "Ero stanco, ma sto più o meno bene", aveva detto a fine gara. Ieri dopo un consulto e un provino sul campo il bomber (già 5 gol stagionali) ha dato l’ok per allenarsi in gruppo e sarà quindi al centro dell’attacco contro Lautaro e compagni. Le sue condizioni andranno comunque gestite in vista del prossimo tour de force che vedrà la Roma impegnata in 7 partite in 21 giorni. Rientrato in Italia l’attaccante ha fatto solo terapie e la sua situazione è monitorata costantemente dallo staff medico giallorosso. Per averlo a disposizione nel big match dell’Olimpico, sfide che esaltano Artem, decisivo lo scorso anno contro Barça, Atletico Madrid e Siviglia.

I giallorossi vanno a caccia di un successo contro i nerazzurri che in casa manca dal 2016. In quella serata il mattatore del match fu Dzeko, che ha un rapporto speciale con Dovbyk fuori dal campo e al quale magari avrà dato qualche consiglio. Insomma, l’allarme al momento è rientrato, ma di certo Dovbyk non potrà giocarle tutte da qui alla prossima sosta. Giovedì prossimo contro la Dinamo Kiev, quindi, Juric potrebbe affidarsi a Shomurodov e concedere un turno di riposo all’ucraino. Domenica ci sarà sicuramente pure Dybala che ha smaltito il problema al flessore mentre è out El Shaarawy alle prese ancora con la lesione al polpaccio. Notizie positive, infine, per i Friedkin. Secondo quanto riportato da Forbes, il loro patrimonio è aumentato del 77% dal 2020 ad oggi, e di quasi il 50% nell'ultimo anno. Una crescita incredibile, che gli vale il 393° posto nella lista dei più ricchi al mondo.