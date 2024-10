Stadio Roma, Gualtieri: "È una sfida che stiamo affrontando con la consapevolezza che produrrà grandi benefici alla città"

MILANO FINANZA - Roberto Gualtieri, sindaco della città di Roma, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla costruzione del nuovo stadio giallorosso a Pietralata. Ecco le sue parole.

Giubileo, termovalorizzatore, stadio della Roma e stadio Flaminio sono tra le sfide con cui punta a ricandidarsi nel 2026. E come vede la capitale tra 10 anni?

"Sono grandi sfide che stiamo affrontando con coraggio nella consapevolezza che l'obiettivo di portarle a termine produrrà un grande beneficio per la città. Roma si è rimessa in moto dopo tre lustri di impasse e con fatica e disagi sta recuperando i gap con le sue sorelle europee in termini di servizi essenziali, pulizia e decoro. Come vedo Roma tra 10 anni? Vorrei diventasse una città modello nella strategia di adattamento e di contrasto ai cambiamenti climatici, più moderna, curata ed efficiente con servizi di prossimità in tutti i suoi quartieri. Un altro nostro obiettivo è renderla sempre più attrattiva per le giovani generazioni facendone un eccellenza europea a livello universitario, un luogo in cui i ragazzi possano studiare con qualità ma anche trovare facilmente accoglienza. Una capitale capace di creare lavoro di qualità, anche valorizzando la sua forza nel segmenti più avanzati della nostra economia: penso alle scienze della vita, al settore aerospaziale, alla cultura e alla creatività".