Sponsor tecnici: a Nike, Adidas e Puma due terzi dei top club europei

Domani, Elliott Hill tornerà al comando della Nike, che sta vivendo un momento di difficoltà. Il mercato globale dell'abbigliamento è diventato sempre più articolato e Nike non si deve guardare le spalle solamente da Adidas e Puma ma anche dai marchi emergenti. Il 2024 potrebbe essere il peggiore negli ultimi 20 anni per l'azienda statunitense.

Uno dei modi per misurare la stabilità e il benessere finanziario di un brand è quello delle sponsorizzazioni sportive ai team calcistici. In quest'ottica è significativa la sponsorizzazione del Barcellona. I blaugrana hanno un accordo da 105 milioni di euro annui con Nike fino al 2028 ma in questo momento stanno valutando di poterlo recidere prima. Questo perché sul piatto ci sono i 200 milioni offerti da Puma. D'altro canto, Adidas è in una fase molto positiva. A fine anno dovrebbe superare i 21.4 miliardi di ricavi del 2023 con proiezioni di profitti a quota 1 miliardo [...]

Insieme a Nike, Adidas e Puma controllano il 51% del mercato calcistico dei kit supplier relativo alle prime cinque leghe europee, il 72% della Champions League e il 55% delle altre due competizioni UEFA [...] Nella top ten dei tornei nazionali dietro i tre colossi, si distinguono Macron, Joma, Umbro, Hummel, Mizuno e Castore.

In Serie A, nella stagione attuale i brand più vestiti sono Adidas, Joma e Kappa. I primi vestono Como, Juventus e Roma. I secondi Atalanta, Hellas Verona e Torino. I terzi, invece, appaiono sulle maglie di Empoli, Fiorentina e Genoa. Puma oltre al Milan ha il Parma, Macron Bologna e Udinese. La Nike in Italia è presente solo sulle maglie dell'Inter. Il Monza è sponsorizzato dalla Lotto, mentre il Cagliari da Eye Sport. Il Lecce manda avanti il proprio progetto indipendente e decide di affidarsi a M908, scelta che il Napoli ha seguito con EA7. Infine, il Venezia collabora con Drake e veste Nocta.

