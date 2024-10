Spalletti scommette sugli eroi di Parigi. Retegui guida l'attacco, Pellegrini c'è

Non ci sono certezze, ma indizi forti sì. Luciano Spalletti per domani a Roma, stadio Olimpico, contro il Belgio, terzo impegno in Nations League, pensa allo stesso schieramento che lo scorso 6 settembre ha rifilato tre gol alla Francia. [...] Nel chiuso di Coverciano, il ct ha provato quegli uomini, tenendo magari aperto un piccolo ballottaggio tra Retegui e Raspadori. [...]

La difesa a tre, davanti a Donnarumma, sarà formata da Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori. A centrocampo corsie affidate a Cambiaso e Dimarco, nel mezzo perno della cerniera Ricci (dovrebbe essere preferito a Fagioli, che magari avrà spazio con Israele) accompagnato da Frattesi e Tonali. In avanti dietro a Retegui il giallorosso Pellegrini. [...]

(Il Messaggero)