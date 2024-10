Spalletti scommette su Pellegrini: "Sarà in campo dal primo minuto"

LEGGO (F. PONCIROLI) - Attesa terminata. Oggi (fischio d’inizio alle ore 20:45, diretta Rai 1), l’Italia sfida il Belgio all’Olimpico di Roma. Gli azzurri, reduci da due vittorie nelle prime due partite del girone B di Nations League, cercano un nuovo successo per confermarsi in testa al proprio gruppo e blindare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Il ct Spalletti pare orientato a schierarsi ancora con un 3-5-1-1. Il tecnico azzurro sente l’energia giusta attorno a sé: "Questo gruppo lascia ben sperare su quello che sarà il nostro futuro, specialmente per il modo di stare insieme, essere amici e volersi aiutare nel fare le cose. Questo lo si vede anche nella vita normale, io sono fiducioso per quello che possono fare questi ragazzi. Li ho trovati carichi di energia e di voglia".

Sull’avversario, Spalletti è molto chiaro: "L'insidia maggiore è la velocità nel reparto offensivo e il Belgio ha qualità tecniche e di velocità muscolari. Ha calciatori che, nelle classifiche di qualità a puntare l'uomo, sono i più forti che ci sono. C'è un allenatore che conosco e che è molto bravo, è sesto nel ranking FIFA, davanti ci sono solo dei colossi". Al fianco di Spalletti il difensore Calafiori. Ora in Premier League, il difensore azzurro si sente molto stimolato dalla nuova avventura inglese: "La Premier è molto diversa dalla Serie A, è sempre meglio imparare a giocare con qualità diverse e ritmi diversi. Penso di poter dare una mano alla Nazionale. Sono contentissimo, giocherò davanti ai miei amici e ai miei famigliari".

A livello di formazione, pochi dubbi. Davanti a Donnarumma, spazio a Calafiori, Bastoni e Di Lorenzo. Sugli esterni agiranno Dimarco e Cambiaso. Centralmente dovrebbero agire Tonali, Ricci e Frattesi. In avanti Pellegrini si posizionerà alle spalle di Retegui. "Seconda punta o due punte? Cambia poco, abbiamo calciatori che sanno relazionarsi, vogliamo avere quella zona affollata, saper fare più cose. Probabilmente in questo caso Pellegrini ha la stessa possibilità di Raspadori di creare la superiorità di gestire meglio la partita. Inizierà Pellegrini", la conferma dello stesso ct azzurro.