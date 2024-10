Spalletti chiama Pisilli, la Roma scopre un tesoro

Tutti si sono accorti di Niccolò Pisilli. Anche il commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti, che lo ha pre-convocato per le partite di Nations League che vedranno l’Italia impegnata contro Belgio (10 ottobre, all’Olimpico) e Israele (14 ottobre, a Udine). [...]

Nel suo palmares ci sono già un titolo europeo under 19 (2023) con l’Italia, più un secondo poso al Mondiale under 20, perso in finale contro l’Uruguay; una Coppa Italia Primavera (2022-23), una Supercoppa Primavera (2023-24) e uno scudetto under 17 con la Roma (2020-21). Nelle varie squadre del settore giovanile giallorosso – dove si è trasferito dall’Helios quando aveva 8 anni – ha totalizzato 105 presenze, con 34 gol e 18 assist.

È stato uno dei “bambini” di Mourinho e ha debuttato in Serie A il 6 maggio 2023: un minuto in Roma-Inter 0-2. Nella stagione successiva ha fatto il suo debutto europeo il 14 dicembre 2023 in Roma-Sheriff Tiraspol di Europa League, subentrando a Belotti al 72’ e segnando il 3-0 finale nei minuti di recupero. Tre giorni dopo ha giocato 9’ in Bologna-Roma 2-0. Con Daniele De Rossi ha giocato per le prime volte da titolare: a Torino contro la Juve (0-0, 1 settembre 2024) e a Marassi contro il Genoa (1-1, 15 settembre, l’ultima di DDR sulla panchina giallorossa).

Nella gestione Juric ha 3 presenze: titolare nel 3-0 all’Udinese, entrato dalla panchina contro l’Athletic Bilbao e il Venezia, quando ha letteralmente cambiato l’inerzia della partita, segnando anche il gol del 2-1. [...]

La Roma ha cercato per mesi un centrocampista “box to box” e ce lo aveva in casa. Gratis e con lo stipendio di un Primavera.

(corsera)