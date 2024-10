La Roma ha ripreso subito ad allenarsi dopo la vittoria di misura contro la Dinamo Kiev e se Mancini, assente per febbre giovedì sera, è rientrato già in campo, lo stesso non si può dire di Soulé, atteso per oggi in gruppo. Con la Fiorentina, poi, torneranno dal primo minuto Dybala e Pellegrini dietro Dovbyk.

(Tuttosport)