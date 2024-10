Sosta, croce e delizia: 13 vittorie in 18 gare dal 2019

La sosta per gli impegni delle nazionali è spesso vista come un fastidioso ma necessario stop agli impegni della nostra Roma. A volte, però, quando le cose non stanno andando particolarmente bene, avere due settimane di tempo per riorganizzare le cose [...] ed eventualmente per recuperare eventuali infortunati è una manna dal cielo. Negli ultimi cinque anni, del resto, la sosta ha giovato ai giallorossi, perlomeno in termini statistici: delle 18 partite disputate dopo la sosta dal 2019-20 ad oggi, 13 sono terminate con una vittoria, 4 con un pareggio e una con una sconfitta. L'unico ko del recente passato risale al 17 ottobre 2021, a Torino contro la Juventus, in un incontro influenzato dagli evidenti errori arbitrali di Orsato e di tutta la sua squadra. [...]

Le ultime due soste, arrivate sotto la gestione De Rossi, ci avevano riconsegnato una squadra non brillantissima, fermata sullo 0-0 dal Lecce prima (1° aprile) e sull'1-1 a Marassi dal Genoa. [...] Nell'era Mourinho, la prima gara post-sosta fu quella vinta in extremis col Sassuolo, la millesima dello Special One. [...] Poi la già citata sconfitta a Torino, il 2-0 a Marassi firmato Afena-Gyan e la vittoria [...] per 1-0 sulla Samp. [...] La scorsa stagione lo stop per le nazionali portava altre tre vittorie: il 7-0 sull'Empoli, l'1-0 sul Monza firmato El Shaarawy al 90' e il 3-1 sull'Udinese del 26 novembre. [...] Sarebbe ora di riprendere il trend positivo.

(il Romanista)