Sopralluogo a Pietralata e tavolo tecnico

Proseguono i lavori dalla Roma e del Comune sul progetto stadio a Pietralata. Ieri i tecnici del club giallorosso e del Campidoglio si sono dati appuntamento nelle aree predisposte alla costruzione del nuovo impianto per visionare i terreni e i lavori in corso che permetteranno di poter presentare quanto prima il progetto definitivo. Già da una settimana infatti i tecnici incaricati dalla Roma hanno ripreso i lavori per portare a termine i sondaggi geologici e gli scavi archeologici, anche con l’ausilio dei macchinari, per terminare l’operazione nelle prossime settimane e dare il via libera alla fase di redazione del progetto definitivo che potrà essere presentato ufficialmente in Comune tra la fine del 2024 (è ciò che auspicano in Campidoglio) e l'inizio del 2025. (...) La scorsa settimana ha avuto luogo un incontro, oggi - salvo cambiamenti - ne è previsto un altro per discutere dei temi più caldi al momento: il nodo parcheggi, il ponte ciclopedonale di via Livorno e l'aumento nel progetto della mobilità su ferro. I lavori vanno avanti, il Comune auspica un’accelerazione peravere tra le mani il progetto definitivo il prima possibile.

(corsport)