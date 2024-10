Solo critiche strumentali: giù le mani da Pellegrini

Sarà perché è il Capitano, sarà perché è romano, sarà perché quando è rientrato dal Sassuolo ha messo a segno 53 gol e 57 assist. Chi scrive sta con Lorenzo Pellegrini [...] No, non ho nessun tipo di rapporto con il professore e non conosco nessuno della famiglia [...] Conseguenza anche di una prolungata protesta che ha raggiunto il suo zenit durante la partita tra Italia e Belgio: Pellegrini fischiato dopo l'espulsione e sembra che stia subendo quello che sta attraversando a Roma [...] Se la Roma arriva sesta, il colpevole è Pellegrini. Eppure i giallorossi sono gli stessi che con il capitano in campo, ha vinto una Conference League. Pellegrini, poi, è lo stesso giocatore che l'anno scorso, contro il Verona e contro il Milan è stato il miglior centrocampista italiano per qualità e continuità. Nessuno qui vuole disconoscere il suo rendimento negativo, ma siamo noi tifosi a doverlo aspettare.

(La Repubblica)