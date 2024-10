Sogno azzurro per il giallorosso Pisilli e Maldini jr

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Per gli impegni di Nations League Spalletti si affida ai giovani. È stata diramata ieri la lista dei 23 calciatori che saranno impegnati nelle sfide contro Belgio e Israele, e il CT ha deciso di premiare alcuni ragazzi per l'ottimo rendimento con i rispettivi club. «I giovani italiani possono avere un futuro importante - così aveva affermato Spalletti il 30 settembre in un evento benefico a Napoli - Pisilli e Maldini sono tra i pre-convocati e ci fa piacere che ci siano forze nuove che possano ambire a dare un contributo». Entrambi alla fine sono rientrati nella lista dei selezionati a suon di prestazioni con Monza e Roma. Soprattutto il ragazzo del vivaio giallorosso vede per la prima volta la nazionale «dei grandi» dopo essere stato protagonista delle categorie precedenti, con cui ha vinto l'Europeo Under 19. Le partite disputate all'ordine di De Rossi prima e Juric poi, oltre al gol vittoria con il Venezia, gli hanno permesso di fare un ulteriore passo in avanti nella sua giovane carriera. Oltre al classe 2004 e Maldini (a oltre 22 anni di distanza da papà Paolo), sarà la prima volta anche per Di Gregorio e Gabbia, mentre fanno rumore alcune esclusioni eccellenti, come quelle di Gatti, Chiesa, Politano, Locatelli e Zaccagni. Gli Azzurri si ritroveranno a Coverciano a partire da domenica per preparare la sfida con il Belgio in programma il 9 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma, dove si dovrà difendere l'imbattibilità e il primo posto in classifica nel gruppo 2.