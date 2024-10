Smarrito e insicuro, la crisi di Soulé e il grande equivoco

[...] E adesso Soulé è stato risucchiato dalle negatività, dalle incertezze e le incomprensioni tattiche che non riescono a dargli quella spinta per riemergere e ritornare a essere felice. Sia chiaro, non parliamo di depressione sportiva, ma è naturale che quando un attaccante non riesce a tirare, segnare, dribblare, accompagnare l’azione offensiva o aiutare la squadra di certo non può essere felice. E giovedì sera Matias, per la seconda volta consecutiva dopo il Venezia, è risultato il peggiore in campo del match. Due occasioni dal primo minuto, prima in Serie A poi in Europa League, due chance sprecate e mal sfruttate per mettersi in mostra e ritrovare il sorriso. Il ruolo di trequartista accentrato ancora non è nelle sue corde. Per Juric il ragazzo può giocarci ma ha inevitabilmente bisogno di tempo per assimilare i movimenti. [...] Trenta milioni di euro l'investimento per strapparlo alla Juventus e battere la concorrenza di diversi club inglesi, in primis quella del Leicester. Attenzione, un tesoretto non certo buttato ma semplicemente "congelato" aspettando tempi migliori. [...] Perché già da domani si accomoderà in panchina per lasciare spazio a Dybala che tanto lo sta aiutando in queste settimane a uscire dalla crisi. E a ritrovare quel sorriso perso dopo l'addio di De Rossi. [...]

(Corsport)