Sirene turche per Dybala. Pisilli: "Magari io bandiera"

Nonostante l'ultima sessione di calciomercato abbia dimostrato la voglia di Roma di Paulo Dybala, le voci attorno all'argentino non si placano. L'ultima arriva dalla Turchia, con il Galatasaray che continua a pensare all'argentino come rinforzo di lusso nel mercato di gennaio. [...] Da Trigoria assicurano che da Istanbul sono solo voci e non c'è nessuna indicazione societaria per un impiego calmierato. Se dovesse arrivare il rinnovo sarà solo un bene per la Roma. Vorrebbe dire che l'argentino ha giocato e convinto Juric. [...] All'ultima la Joya ha subito un risentimento muscolare che lo ha escluso dalla trasferta di Monza e dalla Nazionale.

Oggi la squadra si ritroverà a Trigoria, con l'argentino che proseguirà il suo recupero. Insieme a El Shaarawy, uscito anzitempo domenica scorsa e alle prese con un lieve stiramento al polpaccio. Intanto dal ritiro della Nazionale ha parlato Pisilli: "Ci tengo a ringraziare De Rossi, Mourinho e Juric. E' grazie a loro che ho avuto l'opportunità di essere qui. Io futura bandiera della Roma? Mi piacerebbe, ma è ancora presto per dire se potrò fare una intera carriera in giallorosso".

(la Repubblica)