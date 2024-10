Show giallorosso a Istanbul: sei reti al Galatasaray

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Roma inarrestabile in Champions League. Le capitoline battono 6-1 il Galatasaray ad Istanbul e collezionano la seconda vittoria in altrettante gare dei gironi. Tutto facile per le campionesse d'Italia in carica che già nella prima frazione di gioco si trovano avanti di due reti: Cissoko e Giacinti, entrambe decisive di testa, permettono alle giallorosse di andare quindi all'intervallo sullo 0-2; parziale che poteva essere più largo viste le occasioni e il rigore sbagliato da Giugliano. Primi 45' in cui la Roma domina, con le turche che non hanno mai creato pericoli. Nel secondo tempo lo spartito non cambia: romaniste sempre pericolose e in gol con Haavi, Giugliano, Pandini e Corelli (fatale nell'ultima rete l'errore del portiere Yaman). Per le padrone di casa Staskova ha siglato la marcatura del momentaneo 1-4.

Mister Spugna parte senza Linari ed Haavi e con Ceasar tra i pali; Thogersen, Minami, Cissoko e Hanshaw dietro; Giugliano, Kumagai e Greggi in mezzo al campo e Glionna, Giacinti e Viens davanti. Nella ripresa il tecnico effettua subito dei cambi: out Kumagai e Viens, spazio a Pandini e Haavi; a seguire Pilgrim ha preso il posto di Giacinti, Troelsgaard quello di Giugliano e Corelli quello di Glionna. Sostituzioni preziose anche in vista della sfida contro il Milan, in programma domenica al Tre Fontane. Intanto il club giallorosso ha lanciato il mini abbonamento per le prossime due sfide casalinghe di Champions League contro il Lione (13 novembre) e Galatasaray: il pacchetto parte da 6 euro.