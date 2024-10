Settore ospiti ridotto per i lavori al "Franchi". Saranno trecento i romanisti a Firenze

Come alle Termopili. Di fronte non avranno gli stuoli infiniti di soldati persiani, ma i trecento romanisti che domani riempiranno quello che resta del settore ospiti del Franchi sono comunque attesi da una trasferta ostica. [...] A partire dalla logistica. Il tragitto che sarà costretto a percorrere chi parte per Firenze con il treno non si presenta dei più agevoli. Il passaggio è quasi obbligato sotto la Curva Ferrovia, che attualmente ospita gli abituali inquilini della Fiesole, storico cuore del tifo organizzato fiorentino. Con i rischi del caso.

Tutta colpa dei lavori di ristrutturazione dello stadio del capoluogo toscano, [...] la cui capienza è stata ridotta a circa 22mila posti, con fisiologiche conseguenze anche su quella del settore dedicato alle tifoseria in trasferta. [...] Il settore è adiacente alla parte più calda del tifo di casa e le autorità impongono una sorta di zona cuscinetto per prevenire eventuali contatti. Ma la Roma conterà sui suoi 300.

(il Romanista)