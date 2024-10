La Roma torna in corsa per lo scudetto prima della sosta. Le giallorosse, infatti,

vincono la sfida contro il Milan in rimonta con il punteggio di 2-1 e approfittano del mezzo passo falso della Juve, fermata dall'Inter sullo 0-0. Al Tre Fontane Giugliano e Giacinti cancellano il vantaggio lampo di Ijeh, permettendo alla squadra di Spugna di scavalcare proprio il Milan in classifica, ma anche di ridurre il gap (7 punti) dalla Juve, sempre in vetta. [...]

(corsport)