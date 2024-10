Sempre su Instagram, mai in campo: Juric rinuncia ad Hummels e vince

Mats Hummels è un caso. Il difensore tedesco ancora non è riuscito a giocare neanche un minuto con la maglia giallorossa. A distanza di due mesi dal suo approdo, l'ex Borussia Dortmund aspetta la sua occasione. Per mister Juric, invece, è solo una questione tecnica: "Lo vedo nella posizione di Ndicka e in questo momento la difesa sta rendendo molto bene" [...] Nessun altro motivo: "Gli devo dire grazie per come si sta comportando in questo momento. Allenamenti top, atteggiamento top. È colpa mia se non ha giocato. Arriverà il suo momento". I dubbi restano, soprattutto tra i tifosi che lo hanno acclamato [...] In questo momento Ndicka non può essere sostituito al centro della difesa e Hummels non può fare il braccetto. Serve pazienza, la stessa che ci ha messo nel secondo tempo scaldandosi per oltre 50 minuti. Lo aveva promesso durante la pausa: "Giocherò in Europa League". Ieri mattina, attraverso una storia Instagram, si diceva felice convinto di giocare titolare. Niente, non è nemmeno entrato. Evidentemente il racconto social di Hummels non è piaciuto dentro a Trigoria. A sottolineare più volte come non riesca mai a giocare con la Roma. Dopo la carrellata di queste settimane, ieri ha spostato l'attenzione sulla vittoria europea, commentando con un "importante". Per ora l'Hummels romanista è visibile solo su Instagram.

(La Repubblica)