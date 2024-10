Secondo romanista più giovane in azzurro dopo Zaniolo

[...] Pisilli ha vestito l'azzurro prima di Totti, che ci era riuscito a 22 anni; prima di De Rossi, «battezzato» in azzurro a 21 anni; e inserendosi, quanto a gioventù, sul podio giallorosso tra il primatista Zaniolo, esordiente a 19 anni, e Rocca, che ne aveva 20 e un mese (abbondante). Pisilli, è entrato in campo con l'Italia 17 giorni dopo averne compiuti 20. È l'82° giocatore in Nazionale per la Roma: solo le 3 big, Juventus (149), Inter (113) e Milan (106) ne hanno avuti di più nella storia azzurra.

(corsera)