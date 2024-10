Se Dybala fa il terzino

[...] Domenica sera, minuto 15 della ripresa: Zalewski si fa togliere il pallone da Frattesi che parte in contropiede. [...] Pellegrini e Celik corrono alla disperata, a tal punto che sul cross del nazionale azzurro, il turco rinvierà in modo scomposto regalando praticamente l'assist all'argentino. Ma più di tutti corre Dybala. [...] Uno che ti aspetti a giostrare negli ultimi 20 metri dell'area avversaria, non fare rincorse di 80 sull'avversario di turno. [...] Uno sforzo che se da un lato per Juric è divenuto il manifesto della disponibilità del gruppo nei suoi confronti, dall'altro è diventato argomento di discussione in città (e non solo). [...]

Inutile girarci intorno: è bastata una sconfitta contro i campioni d'Italia per tornare a far aleggiare il fantasma di De Rossi. [...] E' proprio questa situazione di precarietà, che si accompagna a risultati che dopo lo slancio iniziale del cambio di allenatore stanno tornando nella normalità travestita da mediocrità, [...] a far sì che questa settimana rappresenti già un crocevia per Juric. Che in questa situazione, va ribadito, è il meno responsabile. [...] Il problema è altrove. Ed è in una rosa costruita male nonostante i 120 milioni spesi, in "sette esterni" (cit.) che non ne fanno uno che possa fare la differenza, nella mancanza di un vice-Dovbyk, in tanti calciatori doppioni uno dell'altro. [...]

(Il Messaggero)