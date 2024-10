Scintille a tutto campo

Se il destino avesse preso un'altra piega, magari sarebbe dalla stessa parte della staccionata e invece eccoli su fronti opposti, ma con consegne (in apparenza) non troppo diverse: Paulo Dybala prova a far sbocciare Artem Dobvyk, bomber scelto della Roma, mentre a Marcus

Thuram ormai sta stretto il ruolo di cavalier servente di Lautaro. La Joya, invece, insegue una notte con il sapore del riscatto. Perché in giallorosso non è mai partito cosi piano (un solo gol e zero assist nelle prime 7 partite stagionali) e ha voglia di regalarsi una serata speciale. Del resto la Roma per ritrovare pericolosità sotto porta ha soprattutto bisogno di ritrovare presto il miglior Dybala, quello capace di inventare e regalare fantasia, trascinando anche i compagni. Già, perché se gira lui, poi gira un po' tutta la squadra. [...]

A sinistra all'Olimpico si balla su pochi centimetri - il romanista sta intorno ai 171, l'interista arriva poco più in alto - e anche i due piedi mancini sono affilati quasi alla stessa maniera. Angeliño e Federico Dimarco, piccoletti sinistri classe 1997, hanno il potere di far pendere la manovra sul loro lato. [...] Solo che lo spagnolo balla sempre tra difesa e fascia, proprio per sfruttare il suo dinamismo, ma anche la sua intelligenza tattica nelle chiusure difensive. Con De Rossi era un regista aggiunto, con Juric lo sta diventando in un sistema di gioco assai diverso da quello del suo predecessore. [...]

I 20 milioni per Manu Koné sono stati ben spesi dalla Roma, mentre non ci può essere vera

Inter senza Nicolò Barella. [...] Il francese ha oramai conquistato un posto da titolare anche con la Francia e ora vuole fare lo stesso con la Roma, dove finora ha giocato 6 partite su 9, ma solo 4 dal via. Nel centrocampo giallorosso è quello che maggiore energia, dinamismo

ed esplosività. L'unico da box to box, capace di sradicare palloni e trasformarli in pericoli. [...]

(gasport)