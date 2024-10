Prima uscita semipubblica (a Trigoria) di Florent Ghisolfi, 39 anni, di Aubagne, siamo in Provenza, dal 22 maggio direttore sportivo della Roma. [...] Non parla ancora un italiano decente, ma capisce anche quello indecente. [...] Mi limito ad alcune brevissime note a margine. Parto da stabilità. "Dan e Ryan sanno fare scelte forti" ha spiegato "ma anche supportare al massimo le persone che sono nel club". Ghiso ha dimenticato di aggiungere "fino a quando non ricorrono alla ghigliottina contrattuale". [...] Dybala. "Nessun contatto per il rinnovo...In estate non lo abbiamo voluto mandare via noi". In un mondo normale, e con questa Roma, gli arabi avrebbero dovuto trovare sempre occupato. [...] De Rossi. "È stato doloroso per tutti. Se un allenatore fallisce, anch'io ne risento". Alla Roma si fallisce in un mese. [...]

Juric. "È l'uomo giusto, corrisponde al valore della Roma". Per questo gli hanno fatto un contratto di soli sei mesi. Quanto al valore, anni fa, non troppi, a chi gli segnalava le diffidenze (...) di alcuni giornalisti nei suoi confronti, pare che Ivan abbia risposto (alla Mihajlovic): "Schiaccio con macchina". Li morte'. [...] Le Fée. "Non ha problemi cronici". Adesso siamo tutti più tranquilli: speriamo che non li abbiano neanche Koné, Dybala e Pellegrini. Pisilli e Baldanzi: "Hanno il dna della Roma del futuro". Il presente, Florent: non c'è futuro senza un presente. Gli allenatori. "La Roma non deve essere dipendente da un allenatore o un dirigente". Ce ne siamo accorti. E quel "vogliamo stabilità" è un desiderio (pio) da riconsiderare tra un anno. [...] Seconde squadre. "Ci pensiamo". Pensare innanzitutto alla prima, fa brutto?

