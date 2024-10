Scatto Roma: rigore di Dovbyk e prima vittoria, ma corre rischi con la Dinamo Kiev

La vittoria è arrivata, tutto il resto no. La Roma conquista i primi 3 punti in questa edizione dell'Europa League [...] Da una parte c'è Ivan Juric che parla di mentalità vincente (ma era lui ad aver giudicato ottima la prestazione con l'Elfsborg) fissando la qualificazione alla Champions League e sopravvalutando la sua rosa: dall'altra c'è una squadra che fatica anche contro un avversario mediocre come la Dinamo Kiev e che è lontanissima anche da basilari principi di equilibri tattici. La Roma non è mai in controllo, l'impegno non manca ma è sempre tutto così sterile [...] La vittoria firmata da un rigore di Dovbyk nel primo tempo, resta preziosa ma non sono stati fatti passi avanti.

Ieri Juric ha dovuto scegliere se preservare qualcuno per domenica o se andare lo stesso con i titolari per evitare di complicare ulteriormente il cammino europeo. Le uniche rinunce sono state Mancini e Soulé, rimasti a casa febbricitanti. In panchina sono stati messi Pellegrini, Dybala, Cristante e Hummels, che continua la sua avventura da turista. Occasione per Le Fée, Pisilli e Baldanzi [...] L'episodio che sblocca la gara arriva a metà tempo: l'ex Empoli salta in tunnel Mykhavko che gli tira la maglia, Dovbyk non sbaglia dagli 11 metri.

Non cresce in efficacia la Roma perché non tira mai, non sfonda sulle fasce e concede sempre qualcosa [...] Juric esulta e si congratula con tutti. Contava vincere ma questa rimane l'unica buona notizia della serata. La Roma è ancora alla ricerca di se stessa e il percorso sembra ancora bello lungo.

(gasport)