Sassuolo, Berardi: "Totti? Posso solo immaginare la pressione che ha sopportato a Roma, ma diventare una bandiera in un club di provincia è una scelta più difficile"

GASPORT - Domenico Berardi, esterno offensivo del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato sulle bandiere nel mondo del calcio. Ecco le sue parole.

Maldini, Del Piero, Totti. E Berardi. Lei è l’ultima bandiera. In un club di provincia ha più valore?

«Credo di sì. Non dico che per quei grandi campioni fosse facile e posso solo immaginare le pressioni che hanno sopportato. Ma forse la mia scelta è stata meno semplice. Ho fatto una carriera diversa, ma sono contento».