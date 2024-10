Sabatini: "La Roma si è già pentita dell'esonero di De Rossi. C'è confusione e manca comunicazione"

GASPORT - L'ex direttore sportivo della Roma Walter Sabatini, in giallorosso dal 2011 al 2016, ha rilasciato una lunga intervista sul quotidiano sportivo parlando a 360° di tutto quello che si è visto finora in Serie A, tra cui ovviamente l'inizio complicato della sua ex squadra. Queste le sue parole.

La Roma si è già pentita di aver esonerato De Rossi?

"Penso di sì. Il minimo è pentirsi. Adesso manca chi comanda. Prima c'era la Souloukou che aveva carta bianca. C'è confusione. Bisogna ricordarsi che la Roma è la Roma: va trattata con rispetto. Con la città ti devi interfacciare, confrontare. Non puoi sottrarre la Roma ai romani: la mancata comunicazione è una scelta sbagliata e poco rispettosa".