Roma, ultimo appello. E Juric scuote la squadra: “Non avete la mentalità”

Roma e Lazio in Europa League e Fiorentina in Conference League scendono in campo oggi con robusti turnover per pensare al campionato ma con stati d’animo completamente diversi. I giallorossi sfidano la Dinamo Kiev (battuta 3-0 dalla Lazio nella prima giornata). (...) Non sono permessi altri passi falsi, ma la sensazione è che la testa sia molto più al campionato. La contestazione dei tifosi alla famiglia Friedkin è ormai conclamata dopo l’esonero di De Rossi. La Roma è decima in serie A e malmessa in Europa. Juric sa che la sua posizione è a rischio, al di là delle dichiarazioni di circostanza, e ieri ha messo la squadra spalle al muro per la prima volta da quando è a Roma: “Manca la mentalità vincente e dobbiamo risalire da una situazione di totale m… Mi aspetto da subito un cambiamento: voglio risultati anche giocando peggio. Dobbiamo diventare delle bestie, chi va in campo si deve mangiare l’avversario”. Dybala e Dovbyk partiranno dalla panchina perché domenica ci sarà la trasferta di Firenze che può decidere il destino di Juric. (...)

(corsera)