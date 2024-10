Roma-Torino, Juric si gioca il futuro. Il tecnico a rischio tra crisi e tensioni

Ivan Juric avanza senza paura. Come gli è congeniale. Quella che si avvicina sempre di più può essere la sfida della svolta o la sua ultima gara da allenatore della Roma. Una partita, quella col loro, la sua ex squadra, da dentro o fuori. E lui che fa? Spallucce. “Gara da ultima spiaggia per me? Non ci penso proprio, non mi preoccupo assolutamente: io penso a giocare e a fare risultato”, ha detto ieri. In quella che è una vigilia carica di tensione per l’annunciata contestazione della Curva Sud dopo il pesante ko di Firenze, il tecnico appeso a un filo ha pensato piuttosto a caricare la squadra. [...] Nonostante i litigi nello spogliatoio di cui ha anche parlato ieri con franchezza, a conferma del clima di forte tensione degli ultimi giorni in seno alla squadra: “Ci sono stati litigi pesanti, ma è meglio che sia successo: cosi è uscito fuori tutto ciò che si era accumulato. Ci siamo detti la verità, all’inizio in modo violento, poi in modo ragionevole. lo sono l’allenatore e devo allenare, il medico deve prendersi cura dei giocatori e i calciatori devono giocare. Ognuno ha un ruolo preciso e deve occuparsi solo di quello”. Col Toro, la squadra che ha allenato per tre stagioni, il croato schiererà “la migliore formazione per vincere”. Non ci saranno esclusioni per motivi disciplinari e l’allenatore punterà pure sugli uomini chiave che nelle ultime settimane hanno giocato al di sotto delle loro potenzialità: come il capitano Lorenzo Pellegrini, ovvero quel leader a cui la Roma in particolare chiede ora uno sforzo supplementare (ha una caviglia dolorante) per spingersi oltre la crisi e il 12′ posto in classifica. [...] Ad osservare da vicino l’allenatore in bilico ci saranno i tifosi dell’Olimpico sul piede di guerra, mentre dagli Stati Uniti i Friedkin seguiranno l’evolversi del match: “La proprietà? Col presidente siamo in contatto – ha concluso Juric –, ma queste sono cose che distraggono dal campo. Noi dobbiamo pensare solo a fare risultato”.

(Gasport)