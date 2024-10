Roma: stop Dybala e Hummels. Dubbio Koné

IL TEMPO (MAT. CIR) - A Monza tornano i titolari, ma Dybala deve alzare bandiera bianca. Juric vorrebbe chiudere questo primo tour de force con una vittoria all'U-Power Stadium e per farlo si affiderà a tutti quei giocatori che sono rimasti in panchina contro l'Elfsborg. Il croato dovrà fare a meno anche di Mats Hummels: l'ex Borussia Dortmund è stato colpito da una sindrome influenzale. Torna tra i convocati Le Fée dopo un mese di stop. A difendere Svilar ci saranno Mancini, Ndicka e Angelino. Lo spagnolo lascerà spazio sulla fascia sinistra a El Shaarawy, mentre a destra è pronto Celik. A centrocampo sicuramente un posto sarà occupato da Cristante, con il ballottaggio Koné-Pisilli. Sulla trequarti insieme a Pellegrini è confermato Baldanzi. Dovbyk guiderà, invece, l'attacco.