Roma: solo i 3 punti

IL TEMPO (L. PES) - Tre punti e niente di più. La Roma torna a vincere e lo fa grazie al rigore decisivo di Artem Dovbyk contro una Dinamo Kiev oggettivamente inferiore e poco interessata alla competizione. L'Olimpico ha interrotto la sua protesta ma non ha risparmiato alcuni singoli. I giallorossi rimettono in piedi la classifica in Europa ma serve ben altro per sperare di risalire la china anche in campionato. Soltanto quattro cambi per Juric rispetto alla sfida contro l'Inter data l'indisponibilità dell'ultima ora di Mancini e Soulé, tocca ad Angelino e Koné fare gli straordinari con la mossa di Pisilli spostato trequartista. Riposano Dybala, Pellegrini e Cristante. Hummels ancora dalla panchina. Fischi per i soliti alla lettura delle formazioni, Zalewski il più punzecchiato. Si accende il match al 22' quando Baldanzi si procura un calcio di rigore dopo un'ottima triangolazione giallorossa. Dal dischetto Dovbyk spiazza Neshcheret e porta avanti la Roma [...] Una vittoria arrivata col minimo sforzo e in un clima di disillusione. Un Olimpico quasi soporifero per novanta minuti e una squadra che non riesce ad aumentare i giri del motore neanche con i cambi di qualità. Ora testa a Firenze, non si può sbagliare.