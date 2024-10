Roma, primo ko con la Fiorentina: Dahl capitano

Nonostante l'innesto di Samuel Dahl che per l'occasione è stato schierato sulla corsia sinistra con la fascia da capitano, la Roma Primavera ha incassato ieri la prima sconfitta stagionale contro la Fiorentina. Il terzino svedese, messo fuori dalla lista UEFA, ha chiesto di poter giocare con la Primavera e Ghisolfi ha dato il suo consenso. Nel primo tempo, con i giallorossi sotto per 2-0, Dahl è stato risucchiato nella prestazione negativa di tutta la retroguardia. Nella ripresa, però, il terzino svedese ha trovato le misure e ha dato anche il via all'azione che ha portato alla rete di Misitano. Gol che ai fini dei risultati non è servita a nulla dato che i ragazzi di Falsini sono caduti per 3-1 contro la Viola.

(corsport)