Roma, pari e polemiche: "Non ci hanno dato un rigore netto"

"Non ci hanno dato un rigore netto. Esigiamo rispetto per i calciatori e la società". La Roma per la prima volta si espone e va contro una decisione arbitrale. Lo fa attraverso le dichiarazioni di Florent Ghisolfi che si presenta davanti alle telecamere per parlare degli arbitri. L'episodio a cui il francese fa riferimento è il rigore su Baldanzi, che subisce un pestone da Kyriakopoulous: "Non sono solito venire a parlare dell'arbitraggio ma quello che è successo è inaccettabile, credo che tutti abbiano visto che era un rigore netto" [...] Un cambio di rotta molto evidente. Per la prima volta un dirigente va contro le decisioni arbitrali, tutto ciò che aveva chiesto José Mourinho e su cui non aveva trovato supporto. In questo modo Juric ha modo di parlare solo di calcio: "Abbiamo fatto una grande partita, creando tantissime palle gol ed era tanto che non lo vedevamo. La squadra ha interpretato la partita in modo eccellente". Il croato fa anche un bilancio su questo inizio della sua avventura: "Abbiamo fatto sette punti in campionato anche se erano giusti nove, abbiamo alzato il livello. La squadra gioca bene e si esprime bene, vedo tante belle cose".

(La Repubblica)