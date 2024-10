Roma, la mira è da aggiustare

La Roma ha il 13esimo attacco della Serie A, ma è anche la squadra che ha tirato ben 117 volte verso la porta attestandosi prima nel campionato italiano. Due statistiche contrapposte, che evidenziano la mancanza di efficacia del reparto offensivo, arrivato a segnare solamente 8 gol. [...] Per avere la quasi assoluta certezza di finire nella massima competizione europea, la differenza reti dovrebbe attestarsi sopra +25, anche se ci sono stati anni in cui la Champions è arrivata con +20. [...]

L'aspetto positivo è che Dovbyk sembra essersi subito ambientato in Serie A. [...] L'ucraino è a quota tre gol in Serie A (Genoa, Udinese e Monza) e una in Europa League (Athletic Bilbao). [...] Ma il vero problema sono i trequartisti, che lo stanno aiutando molto poco. A parte Dybala che ha segnato un gol (su rigore), gli altri marcatori sono Cristante e Pisilli, a cui si aggiungono Shomurodov e Baldanzi. [...] C'è poi il caso Soulé, titolare cinque volte su sette in campionato e mai a segno. [...] Juric sta provando a cambiare gli equilibri, rendendo la squadra più prolifica, ma senza perdere colpi in difesa. [...]

(Il Messaggero)