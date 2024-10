Roma, Juric ricomincia da Le Fée

Si è infortunato nel momento peggiore. Per lui, per De Rossi e per la Roma. Era il 25 agosto e il ko di Le Fée doveva rappresentare un problema di poco conto. [...] In realtà l'infortunio del francese era serio. Ma tra il cortocircuito creatosi con l'addio di Daniele, l'arrivo di Juric, le dettate dimissioni della Souloukou e il forum di Ghisolfi a Trigoria, del petit Enzo si sono perse le tracce. [...] Poi, all'improvviso, con appena un paio di allenamenti in gruppo prima dell'Elfsborg, eccolo ricomparire nella lista dei convocati a Monza dopo un vero e proprio calvario. [...] Una convocazione che ora bisogna trasformare in un rientro in campo. Stabile e duraturo.

Sì ma dove? Enzo nel 3-4-2-1 di Juric non è uno dei due trequartisti. Può farlo, magari in partita potrà anche accadere di vederlo sporadicamente dietro a Dovbyk. [...] Ma la posizione del francese è in mezzo al campo. In uno di quei due posti che hanno visto Koné e Cristante dettare legge nelle prime uscite con il nuovo allenatore. [...] Le Fée sinora è stato un oggetto misterioso, reso ancora più nebuloso con l'etichetta dei 23 milioni spesi dalla Roma per acquistarlo. [...] Juric in questa sosta lo sta studiando. Può essere Enzo la carta per regalare quel pizzico di dinamismo, qualità e imprevedibilità in più. [...] L'occasione con 7 gare nei prossimi 18 giorni non mancherà.

(Il Messaggero)