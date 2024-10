ROMA-INTER: le probabili formazioni dei quotidiani. Confermata la difesa a 3 con Angelino braccetto, Koné in netto vantaggio su Pisilli

Alle ore 20:45 va in scena allo Stadio Olimpico il big match tra Roma e Inter di Simone Inzaghi, valido per l’ottava giornata di Serie A. Mister Juric ha quasi tutta la rosa a disposizione (non convocati solo gli infortunati El Shaarawy e Saelemaekers) ed è pronto a confermare il classico 3-4-2-1. A difesa della porta di Svilar dovrebbe esserci il trio formato da Mancini-Ndicka-Angelino, mentre sulle fasce spazio a Celik e Zalewski. A centrocampo Cristante sarà affiancato da Koné (in netto vantaggio su Pisilli), mentre sulla trequarti Dybala e Pellegrini agiranno alle spalle di Dovbyk.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

IL MESSAGGERO - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Koné, Cristante, Pellegrini; Dybala, Zalewski; Dovbyk.

IL TEMPO - Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

CORRIERE DELLA SERA - Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Pisilli, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.