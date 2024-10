Roma-Inter: la moviola dei quotidiani. Contatto Cristante-Thuram: manca il rosso al centrocampista giallorosso

La Roma perde 0-1 allo Stadio Olimpico contro l'Inter e viene condannata dalla rete di Lautaro Martinez, bravo a sfruttare un doppio errore difensivo di Mehmet Zeki Celik e Nicola Zalewski. Prestazione insufficiente dell'arbitro Davide Massa (5.66 media voto), il quale compie diverse sbavature tra cui il mancato rosso per Bryan Cristante in occasione del contatto con Marcus Thuram.

GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 5

"Al 31' p.t. Lautaro imbuca per Thuram, che al limite dell'area cade dopo un contatto con Cristante: Massa lascia giocare ritenendolo un normale contrasto di gioco e il Var Di Bello non interviene non considerandolo chiaro errore. Ma rimangono molti dubbi, Cristante non tocca mai la palla ma solo la gamba destra del francese, fuori area: chiara occasione da gol e rosso".

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6

"Qualcosa da rivedere nella partita di Massa, non sempre puntuale (su quella ripresa di gioco fatta ripetere meglio stendere un velo). Tutto ruota attorno all'episodio che ha coinvolto principalmente Cristante e Thuram. [...] Thuram conquista il vantaggio su Cristante che nel tentativo di recuperare colpisce la gamba destra del francese, buttandolo giù. L'Inter ha chiesto il cartellino rosso, Cristante, ha rischiato. Massa l'ha valutato un semplice contatto di gioco, il VAR (siamo fuori area, dunque sarebbe potuto intervenire sull'eventuale provvedimento disciplinare a seguito di un Dogso) a quel punto ha supportato la scelta. Una decisione al limite che troverebbe però d'accordo anche i vertici arbitrali". [...]

TUTTOSPORT - VOTO 6

[...] "Thuram e Cristante si involano verso l'area di rigore, il romanista colpisce col piede l'interista mentre il pallone viaggia rasoterra. Massa non fischia nulla, nonostante Thuram prenda il pallone mentre Cristante solo il piede dell'avversario. Sarebbe stato un DOGSO con conseguente espulsione diretta di Cristante. Poco prima, qualche protesta della Roma per un contrasto al limite dell'area tra Bastoni e Manu Koné, ma l'intervento del difensore è regolare. [...] Corretta la gestione disciplinare". [...]