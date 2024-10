Roma-Inter: chi cade si fa male

L'Olimpico staserà avrà la faccia di un anfiteatro, chi cadrà nell'arena si farà male. Anche se siamo solo all'ottava giornata. La Roma, reduce da due brutte partite (a parte il giudizio di Juric), Elfsborg e Monza, sconfitta e pari, ha bisogno di un'impresa per tirarsi su dal 9° posto e rifarsi il morale. Se si eccettua la trasferta allo Stadium (Juve), questo è il primo scontro diretto. Il calendario morbido, che avrebbe dovuto regalare un effetto trampolino, si è trasformato in un'inaspettata palude: 10 punti in 7 partite e la miseria di 8 gol, la metà dell'Inter, ma anche, quasi, della Roma di un anno fa (15). La curva, per protesta, ritarderà l'ingresso allo stadio e non è difficile immaginare che, in caso di serata storta, la nostalgia per l'epurato De Rossi diventerebbe gas infiammabile. [...] In questo avvio di stagione, Roma e Inter hanno sofferto, a volte, di motivazioni pallide. La possibilità che possa accadere stasera è pari a zero. C'è troppo in palio per non accendersi. [...] La partita perfetta deve partire dal giusto approccio e dal giusto spirito con cui affrontare i Campioni d'Italia.

In parole più chiare: avere la forza e il coraggio di andarli a prendere, di saltargli addosso per non farli giocare. [...] La copertina del match, che pretende sempre uomini gol, sbatte in primo piano la D2 contro la Thula: Dybala e Dovbyk contro Thuram e Lautaro. Sono loro i gladiatori della notte romana.

(gasport)